Fall Skripal Westen bekräftigt Vorwurf an Moskau

Die USA, Deutschland, Frankreich und Kanada schließen sich im Fall des mutmaßlichen Giftattentats auf den russischen Ex-Agenten Sergej Skripal neuen Vorwürfen Londons an, dass die Tat sehr wahrscheinlich von höchster Stelle in Moskau gebilligt wurde.

Die Staats- und Regierungschefs der vier Staaten erklärten am Donnerstag, sie hätten "volles Vertrauen in die britische Einschätzung", "dass diese Operation mit allergrößter Wahrscheinlichkeit auf hoher Regierungsebene gebilligt wurde". Die Verbündeten Londons teilten auch die britische Einschätzung, "dass die beiden Tatverdächtigen Mitarbeiter des russischen Militärgeheimdienstes" waren, wie es in der gemeinsamen Mitteilung heißt.