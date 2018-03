Fall Skripal Russland will britische Diplomaten ausweisen

Russland will im Streit mit Großbritannien wegen des Giftanschlags auf den Ex-Spion Sergej Skripal bald britische Diplomaten des Landes verweisen. Man werde mit den Ausweisungen in Kürze beginnen, zitierte die Nachrichtenagentur RIA den russischen Außenminister Sergej Lawrow. Die entgültige Entscheidung werde Präsident Wladimir Putin treffen, sagte ein Kreml-Sprecher. Zunächst werde die Entscheidung Großbritannien mitgeteilt, dann der Öffentlichkeit.

Die britische Regierung hatte am Mittwoch angeordnet, dass 23 russische Diplomaten das Land binnen einer Woche verlassen müssen. May verdächtigt Russland, am Giftanschlag auf den Ex-Doppelagenten Skripal und dessen Tochter beteiligt gewesen zu sein. Russland weist dies zurück. Die russische Führung bekräftigte Kritik am Vorgehen Großbritanniens. Die Vorwürfe gegen Russland seien durch nichts gedeckt, sagte Peskow. Lawrow nannte das Vorgehen Londons empörend. Er betonte, Russland wolle eine Konfrontation mit dem Westen vermeiden.

Premierministerin May will den Anschlagsort in Salisbury besuchen. Bildrechte: dpa

Die USA, Großbritannien, Frankreich und Deutschland zeigen sich indessen in einer gemeinsamen Erklärung "entsetzt" über den Giftanschlag und fordern Aufklärung. "Es handelt sich um einen Übergriff gegen die Souveränität des Vereinigten Königreichs" und einen Verstoß gegen das Völkerrecht, heißt es in der Erklärung der Regierungschefs. Die Bundesregierung hat inzwischen explizit erklärt, die britische Einschätzung zu Moskaus Verantwortung bei dem Anschlag zu teilen.

Die britische Premierministerin Theresa May strebt eine gemeinsame Antwort der westlichen Staaten auf den Nervengift-Anschlag an. May arbeite daran, eine internationale Allianz zu schmieden, die eine "robuste Antwort" gegenüber Russland gebe, sagte ein Sprecher Mays. Dazu liefen weiterhin Konsultationen mit den internationalen Partnern.



May selbst plane, noch am Donnerstag die südenglische Stadt Salisbury zu besuchen, wo auf Skripal und seine Tochter der Anschlag mit Nervengift verübt worden war. May werde mit Bewohnern der Stadt, Vertretern der Wirtschaft und der Rettungsdienste zusammenkommen. Außerdem wolle sie sich von Vertretern der Gesundheitsbehörde über den Fall unterrichten lassen.