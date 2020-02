Die Vorwahlen der Demokraten werden bis Anfang Juni in allen US-Bundesstaaten durchgeführt. Iowa macht am 3. Februar den Anfang.



Der Bundesstaat im Mittleren Westen der USA stellt zwar nur 41 der rund 4.000 Delegierten für den Nominierungsparteitag der US-Demokraten im Juli. Dennoch spielt Iowa eine große Rolle. Denn bei den vergangenen fünf Vorwahlen war der Gewinner in Iowa dann auch der Kandidat der Demokraten für die Präsidentenwahl. Zudem schrumpft schon nach der Vorwahl dort die Zahl der Bewerber auf drei oder vier.



Besonders wichtig werden die Vorwahlen am 3. März sein. Insgesamt 15 der 50 US-Bundesstaaten halten an diesem "Super Tuesday" parallel Vorwahlen ab. So viele wie an keinem anderen Datum. Dieser Vorwahltag bringt in der Regel eine Vorentscheidung.



Aber erst Mitte Juli während des Nominierungsparteitags entscheiden die Delegierten der US-Demokraten dann ganz offiziell, wer das Präsidentschaftsticket der Partei erhält.