In Kataloniens Regionalhauptstadt Barcelona ist es am Samstag zu gewaltsamen Zusammenstößen von Separatisten mit der Polizei gekommen. Bereitschaftspolizisten der katalanischen Regionalpolizei Mossos d'Esquadra wurden von Anhängern der Separatisten mit Farbbeuteln und Eiern attackiert, als sie eine Demonstration von Beamten der nationalspanischen Polizeieinheiten Policía Nacional und der Guardia Civil gegen Angriffe der Separatisten schützten.

Rund 2.000 nationalspanische Polizeibeamte waren auf die Straßen gegangen, um den Polizeieinsatz zur Verhinderung des Unabhängigkeitsreferendums am 1. Oktober 2017 zu würdigen und eine Erhöhung ihrer Bezüge zu fordern. Nach Angaben der nationalspanischen Beamten verdienen sie in Katalonien deutlich weniger als die Angehörigen der Regionalpolizei Mossos d'Esquadra.

Beamte von Policía Nacional und Guardia Civil demonstrieren in Barcelona für ihre Ehre und mehr Geld. Bildrechte: imago/ZUMA Press

Mit aller Härte ging spanische Polizei am 1. Oktober 2017 gegen das illegale Referendum vor. Bildrechte: dpa

Am Montag jährt sich das vom Spanischen Verfassungsgericht als verfassungswidrig eingestufte Unabhängigkeitsreferendum zum ersten Mal. Nach der Abstimmung und einem anschließenden Beschluss zur Abspaltung der wohlhabenden Region von Spanien hatte die Zentralregierung in Madrid Katalonien im Herbst 2017 unter Zwangsverwaltung gestellt.



Der damalige Regionalpräsident Carles Puigdemont floh ins Exil nach Belgien. Mehrere Minister der damaligen Regionalregierung und weitere Aktivisten der Separatistenbewegung sitzen seither in U-Haft. Nach dem Amtsantritt der neuen katalanischen Regionalregierung im Mai dieses Jahres wurde die Zwangsverwaltung über Katalonien beendet. Aber auch der neue Regionalpräsident Quim Torra besteht auf dem "Recht auf Selbstbestimmung" der Katalanen.