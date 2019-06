In Bad Dürrenberg ist ein Terrorverdächtiger festgenommen worden, der an den Anschlägen in Paris im November 2015 beteiligt gewesen sein soll. Wie die Staatsanwaltschaft Dresden am Donnerstag mitteilte, wurde der 39-jährige Bosnier vor einer Woche, in der Nacht zum 20. Juni, von Spezialkräften des Bundeskriminalamts gefasst.