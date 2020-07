Reporter der Nachrichtenagentur hätten gesehen, wie Demonstranten, aber auch Journalisten, nach einer unangemeldeten Demonstration am Mittwochabend im Zentrum Moskaus in Polizeiwagen gesteckt worden seien. Auch ein AFP-Korrespondent sei vorübergehend festgenommen worden. In St. Petersburg, der zweitgrößten Stadt des Landes, hätten sich rund 1.000 Menschen an einem ähnlichen Protest beteiligt.