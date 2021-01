Im Zuge der landesweiten Proteste gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin sind mehr als 3.000 Demonstranten in mehr als 50 Städten festgenommen worden. Das berichtet die Nichtregierungsorganisation Owd-Info. Allein in Moskau sollen mehr als 800 Menschen in Gewahrsam genommen worden sein. Reporter berichteten, dass Sicherheitskräfte Demonstranten in Polizeibusse getragen hätten.