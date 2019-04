Die britische Polizei hat in den vergangenen sechs Tagen mehr als 700 Klima-Demonstranten festgenommen. Nach Behördenangaben wurden bisher gegen 28 Personen Verfahren eingeleitet. Insgesamt nahmen die Sicherheitskräfte 718 Menschen in Gewahrsam. Damit komme die Polizei angesichts der verfügbaren Gefängnisplätze mittlerweile vor ein "logistisches Problem", hieß es. Auch das Justizwesen habe Schwierigkeiten.

Aktivisten der Gruppe "Extinction Rebellion" hatten am Montag zum Auftakt einer weltweiten Protestwoche die Waterloo-Brücke und mehrere Kreuzungen im Zentrum der britischen Hauptstadt blockiert. Auch in den folgenden Tagen legten sie mit Sitzblockaden und Protestcamps immer wieder an wichtigen Knotenpunkten den Verkehr lahm, unter anderem am Parliament Square, am Oxford Circus und Marble Arch.