Anderthalb Wochen nach dem Angriff in einem Pariser Polizeipräsidium hat die französische Polizei fünf Menschen festgenommen, die aus dem Umfeld des Angreifers sein sollen. Aus Justiz- und Ermittlerkreisen hieß es, die Festnahmen seien bei Razzien an drei verschiedenen Orten nördlich von Paris erfolgt. Was genau den Festgenommenen vorgeworfen wird, ist noch nicht bekannt.