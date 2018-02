In der Türkei sind innerhalb von zwei Wochen 573 Menschen unter dem Vorwurf der "Terrorpropaganda" festgenommen worden. Das Innenministerium in Ankara begründete die meisten Festnahmen mit Äußerungen im Internet im Zusammenhang mit der türkischen Militäroffensive im Nordsyrien. 124 Menschen seien bei Protestaktionen festgenommen worden. Die Türkei hatte am 20. Januar eine Offensive gegen die Kurdenmiliz YPG in Nordsyrien gestartet. Seither geht sie immer wieder gegen Kritiker dieser Initiative in der Türkei vor.