In Finnland wird an diesem Sonntag ein neues Parlament gewählt. Knapp 4,5 Millionen Menschen sind aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Mehr als 36 Prozent haben das schon vorzeitig getan - so viele wie nie zuvor. Es wird erwartet, dass die Beteiligung höher ausfällt als 2015. Damals stimmten gut 70 Prozent der Finnen ab.