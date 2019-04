Denn es ist ungewiss, ob die britische Premierministerin Theresa May sich noch lange halten kann. Sie hatte ihren Rücktritt bereits in Aussicht gestellt . Im Falle ihrer Ablösung besteht das Risiko, dass die Brexit-Hardliner in London das Ruder übernehmen. Der konservative Abgeordnete Jacob Rees-Mogg, der zu diesem Lager gezählt wird, hat bei einer längeren Verschiebung bereits mit einer Blockadepolitik gedroht: "Wir könnten gegen jede Erhöhung des EU-Haushalts ein Veto einlegen, die angebliche EU-Armee behindern und die integrationistischen Pläne von Herrn Macron blockieren."

Über diese Fragen verhandelte Theresa May, die zeitgleich in Gesprächen mit der Opposition in London ist, am Dienstagmittag in Berlin mit Kanzlerin Merkel. Über die konkreten Gesprächsinhalte wurde nichts bekannt. Am Nachmittag reiste May weiter nach Paris, wo sie am Abend Präsident Macron treffen will.