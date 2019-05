"In Libyen mögen sie Schwarze nicht"

"Nun sitzen wir hier und warten", erklärt Mohammed Maiosissé auf Englisch. Seit dem 27. Juni 2018 ist er in Malta. Erst nach tagelangem Ausharren auf See durfte die "Lifeline" mit 234 geretteten Flüchtlingen im Hafen von Valetta anlegen. Der Traum des Sierra Leoners ist es, Fußballer zu werden. Doch das würde nicht leicht werden, gesteht er sich selbst ein – und erzählt MDR-exakt seine Geschichte.

Fußball hat er bereits in seinem Heimatland gespielt. Dort trug er den Spitznamen eines Fußballers aus Sierra Leone. Er selbst kommt seit der Flucht nur selten dazu und in der Premiere League von Sierra Leone wurde fast vier Jahre lang nicht gekickt. Das Land gehört zu den ärmsten der Welt und ist in den vergangenen Jahren stark gebeutelt worden: Ebola, Bürgerkrieg und Korruption.

Sierra Leone ist in den vergangenen Jahren schwer gebeutelt worden. Bildrechte: BING Maps Mohammed spricht nicht von Armut oder Krankheit. Der junge Mann wollte nicht in die Fußstapfen seines Vaters und damit in einen Geheimbund eintreten. Gerade auf dem Land wird durch diese Geheimbünde das gesellschaftliche Zusammenleben organisiert – mit klaren Regeln und harten Strafen. Für Maiosissé ein mittelalterliches System. Aber weil sein Vater der Anführer in seinem Dorf war, wäre er sein Nachfolger geworden. Der Vater war damals bereits schwer krank

"Ich kann das nicht unterstützen, weil es da auch Menschenopfer gibt", sagt Mohammed. "Ich möchte jemand besseres sein in der Zukunft", begründet er seinen Weggang. Er wollte eine Ausbildung machen, für seine Familie sorgen und anderen Menschen helfen.

Das Ziel der Flucht: Eine bessere Zukunft

Als Mohammed Anfang 2016 floh, ist er über Guinea nach Mali gegangen. Wie er dort genau hinkam, dazu schweigt er. In Mali hat er mehrere Monate verbracht, berichtet Mohammed. Geld hatte er nicht und somit keine Möglichkeiten fortzugehen. Sein Plan war, irgendwie Geld verdienen, um sich weiter bewegen zu können – zu seinem Ziel: einer besseren Zukunft.

Der junge Mann hat lange gebraucht, um aus Mali über Burkina Faso, in den Niger und schließlich nach Libyen zu gelangen. An den Grenzübergangen "wollen die eine Menge Geld von dir", berichtet Mohammed. Wenn das nicht vorhanden ist, werde gedroht, dass man zurückgebracht wird. "Sie schreien dich an und schließen dich in einen Raum ein und suchen überall nach Geld."

Sie schreien dich an und schließen dich in einen Raum ein und suchen überall nach Geld. Mohammed Maiosissé Flüchtling aus Sierra Leone

Im Niger musste Mohammed eine Wüste durchqueren. (Symbolbild) Bildrechte: Colourbox.de Er musste Soldaten an vielen "Checkpoints" bestechen. Im Niger musste Mohammed eine Wüste durchqueren. Sieben Tage hat der Flüchtling mit etwa 25 Menschen in einem Wagen eingesperrt verbringen müssen – raus kamen sie nur nachts. Brennden Sonne draußen - nach vier Tagen gab es nichts mehr zu essen. "Es waren sehr schwierige Bedingungen, es ist sehr gefährlich in der Wüste." Mehrere Menschen starben dabei. Es seien vor allem Frauen gewesen.

Ende 2016 erreichte Mohammed schließlich Libyen. In Sabha, einem Ort etwa 640 Kilometer südlich von Tripolis, ist der junge Mann dann zweimal gekidnapped worden. Das habe jederzeit geschehen können. Mohammed erzählt: "Autos mit getönten Scheiben fahren vorbei, reißen die Menschen hinein und bringen sie weg – einfach weil sie schwarz seien. Sie sperren dich ein und sagen. Du sollst ihnen Geld geben und wenn du keins hast, schlagen sie dich und sagen: ´Du sollst deine Familie anrufen´". Er hatte keine Möglichkeit seine Mutter anzurufen. Er hatte Glück und konnte schließlich fliehen. Als Mohammed zum zweiten Mal entführt wurde, hatte er gerade ein wenig Geld dabei, denn er hatte in Sabha einen Job gefunden. Damit konnte er sich frei kaufen.

Morgens lagen Leichen auf der Straße

Die Stadt im Süden von Tripolis ist ein gefährliches Pflaster. "In Sabha gibt es keine Polizei", sagt Mohammed. "Manchmal lagen dort morgens auf der Straße plötzlich die Leichen von mehreren Schwarzen." Er wollte dort nur noch weg und ging in den Norden nach Tripolis. "Ich habe wieder angefangen zu arbeiten und entschieden, Libyen zu verlassen, um in Europa meinen Weg zu finden."

Mit den kleinen Gummibooten gibt es Unfälle ohne Rettung. Bildrechte: dpa Von dem Kontinent auf der anderen Seite des Mittelmeeres wusste der Flüchtling offenbar nicht viel. Er wusste nur, dass die Überquerung gefährlich ist. Dass Menschen im Meer sterben. Dass es Unfälle mit den kleinen Gummibooten gibt – ohne Rettung. "Aber alle wollten aus Libyen weg. Das ist kein guter Ort für Schwarze. Die mögen Schwarze nicht", erzählt Mohammed.

"Ich konnte mich in den Straßen nicht bewegen, ich hatte keine Freiheit. Und eines Tages, wenn sie mich wieder kidnappen sollten, verliere ich vielleicht am Ende mein Leben", berichtet der junge Mann. In Libyen würden Menschen einfach verhungern.

Der einzige Weg Libyen zu verlassen, sei der über das Meer. Ein Araber, mit dem Mohammed in Tripolis zusammen gearbeitet hatte, zeigte ihm den Weg zu den kleinen Booten. 2500 Dinar habe er bezahlt – umgerechnet etwa 1600 Euro. Eine Woche verbrachte der Sierra Leoner in einer Art Lager. Dann wurde das Boot ins Wasser geschoben. Die Schleuser haben zu ihm gesagt: "Wenn du Glück hast, siehst du nach einem Tag ein Rettungsteam. Wenn du kein Glück hast, dann gibt es ein Problem."

"Alle wollen aus Libyen weg", sagt Mohammed. Offenbar nicht nur die Menschen in Auffanglagern. Bildrechte: IMAGO Mohammed sagt: "Ich habe das erste Mal in meinem Leben so ein Boot gesehen und ich hatte Angst." Es gab keine Rettungswesten an Bord. Obwohl der Muslim sonst nur selten gebetet habe – in dieser Situation hat er sehr viel gebetet - so wie alle Menschen in diesem Gummiboot.



Sie hatten Glück. Die "Lifeline" kam an jenem 21. Juni 2018 vorbei. "In dem Moment waren alle im Boot glücklich", sagt Mohammed. Die Menschen konnten an Bord des Rettungsschiffes des Dresdner Vereins "Mission Lifeline" gehen und erhielten Rettungswesten.

Doch gerettet waren sie noch nicht. Zwei Stunden später kam die libysche Küstenwache und forderte die Übergabe der Flüchtlinge. "Alle waren sehr aufgebracht. Wir sagten, wenn sie uns übergeben, springen wir ins Wasser", berichtet Mohammed.

"Dort holt dich keiner raus"

"Alle wussten, Libyen ist lebensgefährlich", sagt der Flüchtling. "Du leidest an diesem Ort und es gibt keinen, der dich dort rausholt." Die Crew der "Lifeline" um Kapitän Claus-Peter Reisch behielten die Menschen an Bord und wollten sie in einen sicheren Hafen bringen. Doch das gelang erst nach einer knappen Woche. Zuvor stritten die europäischen Länder um die Aufnahme der Menschen.