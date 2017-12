Flüchtlinge warten auf einem Schlauchboot im Mittelmeer, um auf das Rettungsschiff "Aquarius" gebracht zu werden. Das Bild stammt von Juni 2017. Bildrechte: dpa

Menschenrechtsorganisationen hatten die EU und insbesondere Italien in der Vergangenheit immer wieder für ihren Umgang mit Flüchtlingen kritisiert. So unterstützt die EU die libysche Küstenwache, die Schleuserboote bereits auf dem Mittelmeer abfangen und die Flüchtlinge umgehend wieder nach Libyen zurückbringen soll.



Libyen ist Transitland für Flüchtlinge aus afrikanischen Ländern, die über das Mittelmeer in die EU gelangen wollen. Bis Ende November sind den Angaben zufolge etwa 3.000 Menschen bei der gefährlichen Überfahrt ertrunken.