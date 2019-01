So habe sich der Gesundheitszustand der Menschen an Bord verschlechtert. Man müsse inzwischen von einem Notfall sprechen, hieß es von den beiden Hilforganisationen. Das Trinkwasser müsse rationiert werden, auch gingen die Lebensmittelvorräte gzur Neige.

Bislang hat kein EU-Land einem der beiden Schiffe erlaubt, anzulegen. Sie fahren seit Ende Dezember im Mittelmeer umher. Im Streit geht es nicht nur um die 49 Flüchtlinge an Bord der beiden Schiffe, sondern um weit mehr als 200 Menschen, die in Malta in jüngster Zeit angekommen sind und die der EU-Staat auf andere Mitgliedsländer verteilen will.