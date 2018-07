Innerhalb von zwei Tagen haben Seenotretter mehr als 1.200 Menschen gerettet, die auf mehreren Dutzend Booten auf dem Weg nach Spanien waren. Am Sonnabend wurden vor der Küste Andalusiens 334 Geflüchtete gerettet, die auf 17 Booten in See gestochen waren. Bereits am Freitag seien insgesamt 888 Menschen im Alborán-Meer und in der Straße von Gibraltar im westlichen Mittelmeer aufgegriffen worden, teilten die Behörden auf Twitter mit. Auch am Sonntag waren die Seenotretter wieder im Einsatz.