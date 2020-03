Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat Griechenland aufgerufen, die gemeinsame Grenze für Migranten zu öffnen. Er sagte am Sonntag in Istanbul: "Hey Griechenland, diese Menschen kommen nicht zu dir und bleiben. Sie (...) gehen in andere Länder Europas. Warum störst du dich daran? Mach doch auch die Tore auf."

Polizisten am griechischen Grenzübergang zur Türkei. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Am Montag ist in Brüssel ein Krisentreffen mit Erdogan geplant. EU-Vertreter stellten vorab Bedingungen für zusätzliche Finanzhilfen an die Türkei. Haushaltskommissar Johannes Hahn forderte die Türkei in der Zeitung "Welt" Ankara auf, "die erpresserische Politik durch die Entsendung von Flüchtlingen in Richtung EU" zu stoppen. Prinzipiell sei die EU bereit, mehr Geld zur Unterstützung der Flüchtlinge in der Türkei zu zahlen.