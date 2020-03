Die Bundesregierung hat der türkischen Darstellung von offenen Grenzen widersprochen. Regierungssprecher Steffen Seibert sagte in Berlin, zwar sage die türkische Seite, der Weg in die EU sei offen. "Das ist er natürlich nicht", sagte Seibert wörtlich. Er verwies zugleich auf das seit 2016 bestehenden Flüchtlingsabkommen zwischen der EU und der Türkei. Es sei für beide Seiten gut, es einzuhalten.



Zugleich lehnte Seibert einen Vergleich mit der Lage von 2015 ab. Damals hatte Deutschland einen Großteil von Flüchtlingen aufgenommen, die in Ungarn festsaßen. Seibert sagte am Montag in Berlin, Angela Merkels Aussage, dass sich 2015 nicht wiederholen werde, habe ihre Gültigkeit. Ein Sprecher des Bundesinnenministeriums teilte am Montag mit, derzeit sei bei der Zahl der in Deutschland eintreffenden Flüchtlinge und Migranten kein Anstieg "feststellbar".



Merz: 2015 darf sich nicht wiederholen

Friedrich Merz - von 2000 bis 2002 Chef der Unions-Bundestagsfraktion Bildrechte: dpa Der Kandidat für den CDU-Vorsitz, Friedrich Merz, hat sich strikt gegen die Aufnahme weiterer Flüchtlinge aus der Türkei ausgesprochen. Merz sagte am Montag bei MDR AKTUELL, es müsse das klare Signal geben, dass es keinen Sinn habe, nach Deutschland zu kommen. Zugleich bezeichnete Merz die derzeitige Lage an der türkisch-griechischen Grenze als "eine große humanitäre Katastrophe". Deutschland müsse der Türkei mehr helfen, dass die Menschen dort einigermaßen menschenwürdig unterkämen. Dennoch müsse klar sein, "dass sich so etwas wie 2015/2016 nicht wiederholen" dürfe.

Maas: Flüchtlinge nicht zum Spielball von Interessen machen

Am Sonntag kamen Flüchtlinge auf der griechischen Insel Lesbos an. Bildrechte: dpa Angesichts der angespannten Lage an den EU-Außengrenzen von Griechenland und Bulgarien forderte Außenminister Heiko Maas, man dürfe jetzt nicht zulassen, dass "Flüchtlinge zum Spielball politischer Interessen“ gemacht würden.



Linken-Parteichef Bernd Riexinger sagte nach Beratungen mit der Parteispitze, dass die Menschen an der türkisch-griechischen Grenze und von den griechischen Inseln jetzt nicht alleine gelassen werden dürften. Europa sei mit 500 Millionen Einwohner jederzeit in der Lage, eine humanitäre Katastrophe abzuwenden. Riexinger sagte, es müsse jetzt eine "Koalition der willigen Länder" in Europa geben, die diese Flüchtlinge aufnehmen.

Migrationsforscher: Es droht Gewaltausbruch

Auch der Migrationsforscher Jochen Oltmer plädierte im "Deutschlandfunk" für eine solche Koalition. Sie sollten zunächst Tausende besonders schutzbedürftiger Flüchtlinge aufnehmen. Dazu könnten sich neben Deutschland und Frankreich auch Luxemburg, Finnland und Spanien bereitfinden. Es gehe akut darum, eine humanitäre Katastrophe zu verhindern. Die Lage in den heillos überfüllten Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln sei katastrophal. Zugleich drohe ein Gewaltausbruch an der türkisch-griechischen Grenze, sagte Oltmer. Flüchtlingen schlafen am Montag auf türkischer Seite nahe des Grenzübergangs Pazarkule zu Griechenland. Bildrechte: dpa

Erdogan: Grenzen bleiben offen

Türkischer Staatspräsident Erdogan Bildrechte: dpa Die Lage an der türkisch-griechischen Grenze hatte sich am Wochenende zugespitzt, nachdem der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan am Samstag erklärt hatte, die Türkei habe die Tore zur EU geöffnet. Am Montag sagte er erneut im türkischen Fernsehen, die Grenzen blieben offen. Die Zahl der auf der Flucht befindlichen Menschen steigt derzeit wegen der Kämpfe um die Provinz Idlib im Nordwesten Syriens.



Die Türkei hat in der Vergangenheit mehr als 3,6 Millionen Flüchtlinge aus dem Nachbarland aufgenommen. Im Gegenzug erhält das Land Geld von der EU. Auch wurde in einem Flüchtlingsabkommen 2016 vereinbart, dass die Türkei die Landgrenze Richtung EU geschlossen hält.

Sicherheitskräfte setzen Tränengas ein