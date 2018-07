Die fast 450 aus dem Mittelmeer geretteten Geflüchteten sind inzwischen in Italien an Land gegangen. Das berichtete der italienische Rundfunk Rai am Montag. Zuvor hatten Deutschland, Frankreich, Malta, Spanien und Portugal zugesagt, jeweils einen Teil der Menschen aufzunehmen. Nach Deutschland werden demnach 50 Flüchtlinge reisen. Auch Italien selber will einen Teil der Menschen aufnehmen. Nach den Zusagen der andere EU-Länder sprach Italiens rechtsgerichteter Innenminister Matteo Salvini von einem "politischen Sieg".