Die Besatzung der "Aquarius" hatte am Freitag bei zwei Einsätzen insgesamt 141 Menschen vor der libyschen Küste an Bord genommen. Mehr als die Hälfte seien Minderjährige. Die Flüchtlinge stammten hauptsächlich aus Somalia und Eritrea.

Nach Angaben der Betreiber erfolgten die Einsätze in der kürzlich ausgerufenen libyschen Such- und Rettungszone. Hier sind die dortigen Behörden für die Koordinierung von Rettungen zuständig.

"Ärzte ohne Grenzen" und "SOS Méditerranée" erklärten, die Ereignisse zeigten, dass die Libyer nicht in der Lage seien, Rettungsaktionen vollständig zu koordinieren. Sie warfen der Behörde außerdem vor, die "Aquarius" nicht über Seenotfälle informiert zu haben, von denen sie wusste, obwohl das Schiff in der Nähe gewesen sei und Hilfe angeboten habe.

Die Geretteten selbst hätten der Crew berichtet, dass zuvor fünf verschiedene Schiffe ihnen keine Hilfe geleistet hätten. Es sei "verstörend", dass offenbar das "Prinzip zur Hilfe bei Seenotfällen in Gefahr" sei, weil Schiffbesatzungen das Risiko scheuten, wegen der europäischen Abschottungspolitik mit Flüchtlingen an Bord auf See festzusitzen.