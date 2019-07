Vor der Küste Libyens werden 115 Migranten nach einem schweren Bootsunglück vermisst. Das sagte ein Sprecher der libyschen Küstenwache am Donnerstag. Zuvor hatte das UN-Flüchtlingshilfswerk mitgeteilt, dass womöglich mehr als 100 Menschen ums Leben gekommen seien. Es wäre das bislang schwerste Bootsunglück im Mittelmeer in diesem Jahr.

Ein Marinesprecher sagte, an Bord des Holzbootes seien ingesamt 250 Menschen gewesen. Die Küstenwache habe zusammen mit Fischern 134 Migranten retten können. Zudem sei eine Leiche aus dem Wasser geborgen worden. Nach UN-Angaben startete das Boot die Überfahrt vom Küstenort Al-Chums im Nordwesten Libyens. Die Flüchtlinge stammten aus verschiedenen afrikanischen und arabischen Ländern.

Rettungsschiff "Alan Kurdi" fährt Richtung Mittelmeer. Bildrechte: Fabian Heinz/Sea-Eye/dpa

Der Chef des UN-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR), Filippo Grandi, twitterte, die EU müsse die Seenotrettung im Mittelmeer wieder aufnehmen. Zudem müssten mehr sichere Routen aus Libyen ermöglicht werden, sonst sei es für viele weitere verzweifelte Menschen zu spät.



Derzeit sind keine privaten Rettungsschiffe im Mittelmeer unterwegs. Die deutsche Organisation Sea-Eye kündigte am Donnerstag an, mit der "Alan Kurdi" in Richtung der Rettungszone vor der libyschen Küste aufzubrechen. Dort werde man voraussichtlich nächsten Dienstag eintreffen.



Innerhalb der Europäischen Union gibt es ein Streit darüber, wie Migranten verteilt werden sollen, die im Mittelmeer gerettet werden.