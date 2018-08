Die Bundesregierung hat sich mit Griechenland auf eine Vereinbarung zur Rücknahme bereits registrierter Flüchtlinge geeinigt. Eine Sprecherin des Bundesinnenministeriums sagte in Berlin, der Abschluss stehe unmittelbar bevor. Die Einigung sei am Donnerstagabend erzielt worden. Es fehle nur noch ein letzter Briefwechsel. Über Einzelheiten und mögliche Gegenleistungen sagte die Sprecherin nichts.

Den Angaben zufolge sind auch die Verhandlungen mit Italien über das geplante Migrationsabkommen "sehr weit fortgeschritten". Das Ministerium gehe davon aus, dass auch ein Abkommen mit Italien zustande komme. Kanzlerin Angela Merkel hatte angekündigt, sich bei Bedarf auch selbst in die Gespräche mit Rom einzuschalten.

Erst in der vergangenen Woche war ein Abkommen mit Spanien unterzeichnet worden. Danach kann Deutschland Migranten, die schon in Spanien Asyl beantragt haben, binnen 48 Stunden wieder zurückschicken. Es handelt sich dabei um Menschen, die an der deutsch-österreichischen Grenze aufgegriffen werden.