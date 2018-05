Den Ermittlern zufolge gehört das verwendete Flugabwehrsystem vom Typ Buk zu Beständen der 53. Brigade der in Kursk stationierten russischen Armee. Das verlautete im Rahmen einer Pressekonferenz am Donnerstag im niederländischen Bunnik bei Utrecht.

Zahlreiche Fotos, Videos und Zeugenaussagen würde den Einsatz einer russischen Rakete belegen. Bereits 2016 hatten die Ermittler festgestellt, dass der Buk-Raketenwerfer zunächst aus Russland in das von pro-russischen Rebellen kontrollierte Gebiet tranportiert wurde. Nach dem Abschuss sei das Waffensystem wieder nach Russland zurück gebracht worden. Russland weist bislang jede Beteiligung an dem Angriff auf MH17 von sich und macht die Ukraine verantwortlich.

Bei dem Abschuss am 17. Juli 2014 waren alle 298 Menschan an Bord getötet worden. Die meisten stammten aus den Niederlanden. MH17 befand sich auf den Flug vom niederländischen Flughafen Schiphol nach Kuala Lumpur in Malaysia.