Bei einem US-Angriff am Flughafen von Bagdad ist in der Nacht auf Freitag der hochrangige iranische General Qassem Soleimani getötet worden. Der 62-Jährige war der Kommandant der Al-Kuds-Brigaden – einer iranischen Militäreinheit, die im Ausland agiert, wie beispielsweise im Irak. Über schiitische Milizen verfügte er über einen riesigen Einfluss im Nachbarland Irak und bekämpfte mit ihnen jahrelang die dortigen US-Truppen.



In seiner iranischen Heimat galt Soleimani als einflussreicher Strippenzieher. Er war einer der wichtigsten Berater des iranischen Revolutionsführers Ajatollah Ali Chamenei. Die Nachricht seines Todes brachte am Freitag in der iranischen Hauptstadt Teheran zehntausende Menschen auf die Straße. Sie riefen "Tod Amerika!" Ein Bild von 2016: In der Mitte ist General Quassem Soleimani zu sehen. Bildrechte: dpa

Sie sind de facto eine Militäreinheit des Irans im Auslands und damit auch ein mächtiger Akteur der iranischen Außenpolitik. Seit 1998 wurden sie vom hochrangigen General Soleimani angeführt. Im Nachbarland Irak griff Soleimani zuletzt sogar in die Regierungsbildung ein, so einflussreich war er. Der Westen wirft den Al-Kuds-Brigaden vor, die politischen Interessen des Irans in den islamischen Ländern umsetzen zu wollen. Die Brigaden unterstützten in den vergangenen Jahren beispielsweise den syrischen Präsidenten al-Assad. Auch pflegen sie enge Beziehungen zur schiitischen Hisbollah-Miliz im Libanon.

Das geistliche und staatliche Oberhaupt des Irans, Ajatollah Ali Chamenei, drohte am Freitag mit massiver Vergeltung für den Tod seines hochrangigen Militärs. International wird eine Eskalation des Konflikts zwischen den USA und dem Iran befürchtet, die zu einem Flächenbrand im Nahen Osten führen könnte.