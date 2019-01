In Frankreich hat die vorübergehende Festnahme des "Gelbwesten"-Anführers Eric Drouet für breite Empörung gesorgt. Die linke und rechte Opposition kritisierte das Vorgehen der Polizei am Donnerstag als "Machtmissbrauch" und "Verletzung der politischen Rechte". Drouets Anwalt nannte die Festnahme "völlig ungerechtfertigt und willkürlich". Die Regierung verteidigte hingegen das Vorgehen. Wirtschaftsminister Bruno Le Maire sagte im Sender France Inter, Drouet habe durch die Organisation einer nicht angemeldeten Demo den Rechtsstaat nicht respektiert.

"Gelbwesten"-Protest in Paris. Seit Wochen macht die Bewegung der Regierung Macron schwer zu schaffen. Bildrechte: dpa

Der Lastwagen-Fahrer Drouet war in der Vergangenheit durch zahlreiche Fernsehauftritte zu einer Symbolfigur und einer Art Sprecher der "Gelbwesten"-Bewegung in Frankreich geworden. Laut dem Sender France Info war er am Mittwoch festgenommen worden, nachdem er mit 50 weiteren "Gelbwesten" am Place de la Concorde Kerzen zum Gedenken an die Opfer der Bewegung aufgestellt hatte. Ihm wurde die Organisation einer nicht genehmigten Demonstration vorgeworfen. Filmaufnahmen zeigten, wie er bei seiner Festnahme von Dutzenden Spezialkräften in einen Polizeiwagen gezwungen wurde.