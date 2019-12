In Frankreich haben die Proteste gegen Präsident Emmanuel Macron einen neuen Höhepunkt erreicht. Mehr als eine halbe Million Menschen gingen am Donnerstag gegen die Regierungspläne zur Rentenreform auf die Straße. Das waren fast doppelt so viele Demonstranten wie bei der "Gelbwesten"-Krise vor einem Jahr.

Zugleich legte ein Generalstreik das öffentliche Leben weitgehend lahm. In Paris und anderen Städten kam es zu Ausschreitungen. Mehr als 70 Demonstranten wurden vorübergehend von der Polizei in Gewahrsam genommen. Auch in den Städten Nantes und Bordeaux sowie in Lyon und Rennes kam es vereinzelt zu Krawallen.

Umstrittene Rentenreform

Demonstrationszug in Paris. Bildrechte: dpa Auf Protestbannern stand "Schützt unsere Renten" und "Soziale Unsicherheit tötet". Bis zum Nachmittag beteiligten sich laut Angaben der Behörden mehr als 510.000 Menschen an Kundgebungen in rund 70 Städten. Die größte Kundgebung in Paris war dabei noch nicht eingerechnet. Dort gingen nach Angaben der Gewerkschaft CGT 250.000 Menschen auf die Straße.

Zug- und Flugverkehr beeinträchtigt

Der Ausstand bei der Bahn und im Pariser Nahverkehr ist "unbefristet" angekündigt. Davon betroffen sind auch Züge zwischen Deutschland und Frankreich. In Paris fuhren die meisten U-Bahnen nicht. Touristenattraktionen wie der Eiffelturm und Schloss Versailles blieben geschlossen.

Auch viele Schulen wurden bestreikt, in Krankenhäusern, bei der Feuerwehr, der Polizei und bei der Müllabfuhr kam es ebenfalls zu Ausständen, ebenso an Flughäfen und in Erdöl-Raffinerien.