Anreize für längeres Arbeiten

Bei der Anhebung des Rentenalters setzt die Regierung in Paris auf eine "Bonus-Malus-Regelung". Offiziell soll das Renteneintrittsalter weiter bei 62 Jahren liegen - das war eine Zusage von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Wer allerdings tatsächlich in diesem Alter in Rente geht, muss mit Abschlägen rechnen. Wer länger arbeitet, soll belohnt werden. Grundsätzlich müssten die Franzosen "etwas länger arbeiten", wie es überall in Europa der Fall sei, kündigte Philippe an. Edouard Philippe, Premierminister von Frankreich, erläuterte am Mittwoch in Paris die geplante Rentenreform. Bildrechte: dpa

Als Zugeständnis an die protestierenden Bürger wurde zugleich Teile der Reform deutlich abgeschwächt. So sollen die Regelungen erst für die Jahrgänge ab 1975 und jünger greifen - zwölf Jahre später als zunächst geplant. Es geht also um Beschäftigte, die heute in großer Mehrheit höchstens 44 Jahre alt sind.

Ausnahmen für Bahner, Polizei und Feuerwehr

Hinzu kommen Ausnahmen für Mitglieder in Spezialkassen wie etwa die Eisenbahner. Für sie gelten die neuen Regelungen teils noch später. Andere Berufsgruppen, wie Polizisten, Feuerwehrleute oder Gefängniswärter, sollen weiterhin früher in den Ruhestand gehen dürfen.

Philippe bestätigte außerdem die Einführung einer Mindestrente von 1.000 Euro pro Monat für alle mit einer kompletten Berufslaufbahn. "Die Frauen sind die großen Gewinnerinnen des universellen Systems", sagte der Premierminister Philippe. Ihre Renten seien heute halb so hoch wie die von Männern. Das Punktesystem soll Kinder besser berücksichtigen. Die Reichsten sollen außerdem einen höheren Beitrag zahlen.

Gewerkschaften schimpfen

Die Gewerkschaften reagierten wütend auf die Pläne. "Alle werden länger arbeiten, das ist inakzeptabel", kritisierte der Chef der Gewerkschaft CGT, Philippe Martinez. Der Vorsitzende der bisher kompromissbereiten Gewerkschaft CFDT, Laurent Berger, sagte, die Regierung habe eine "rote Linie überschritten".