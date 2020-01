Die stufenweise Erhöhung des Renteneintrittsalters auf 64 Jahren bis zum Jahr 2027 war bislang der größte Streitpunkt in den Verhandlungen zwischen der Regierung und den Gewerkschaften. In Paris und weiteren Städten des Landes demonstrierten am Samstag erneut mehrere Zehntausend Menschen gegen die Pläne der Regierung. Dabei kam es erneut zu Gewalt. Demonstranten warfen in Paris am Samstagnachmittag Schaufensterscheiben ein und Gegenstände in Richtung der Polizisten. Die Polizei setzte Tränengas ein.