In Frankreich hat die Nationalversammlung schärfere Asyl- und Einwanderungsregelungen gebilligt. Nach einer 61-stündigen Debatte stimmten die Abgeordneten mehrheitlich für das umstrittene Gesetzespaket. Danach sollen illegale Einwanderer künftig 90 Tage in Abschiebehaft genommen werden dürfen. Das ist doppelt so lang wie bisher.



Illegale Grenzübertritte können mit bis zu einem Jahr Gefängnis bestraft werden. Zudem werden die Fristen zur Beantragung von Asyl verkürzt. Neuankömmlinge haben dafür künftig 90 statt 120 Tage Zeit. Abgelehnte Antragsteller sollen überdies weniger Zeit haben, gegen den negativen Bescheid Widerspruch einzulegen. Innenminister Gérard Collomb sagte, das Gesetzespaket ziele auf eine "kontrollierte" Einwanderung ab.

Konservative und Linke lehnen ab

Gegen den Gesetzentwurf hatte es in Frankreich schon massive Proteste gegeben. Möglich wurde die Verabschiedung des Gesetzespakets in der Nationalversammlung vor allem durch die Unterstützung der Regierungspartei La République en Marche . Ein Abgeordneter der Partei stimmte jedoch dagegen und kündigte anschließend seinen Austritt an.



Gegen das Gesetz sprachen sich auch Abgeordnete des konservativen wie des linken Lagers aus. Das Vorhaben muss nun noch den Senat passieren. Eine Debatte im französischen Oberhaus ist für Juni geplant.

17 Prozent mehr Asylbewerber