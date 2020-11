Die rechtsextreme türkische Organisation "Graue Wölfe" soll in Frankreich verboten werden. Innenminister Gérald Darmanin kündigte an, dass das französische Kabinett das Verbot am Mittwoch anordnen will.

Am Wochenende war in Décines-Charpieu in der Nähe von Lyon eine Gedenkstätte für die Opfer der Massaker an den Armeniern im Osmanischen Reich mit pro-türkischen Parolen beschmiert worden. Neben "RTE", den Initialen des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, stand auch "Graue Wölfe" an dem Gebäude. Frankreich hatte die Massaker an den Armeniern 2001 offiziell als Genozid eingestuft.