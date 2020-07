Nach der schweren Niederlage bei den Kommunalwahlen ist die französische Regierung unter Premierminister Édouard Philippe zurückgetreten. Das teilte der Präsidentenpalast am Freitag in Paris mit. Philippe habe bei Präsident Emmanuel Macron den Rücktritt eingereicht, dieser habe ihn angenommen.



Zuvor hatte Macron in verschiedenen Zeitungen angekündigt, seine Mitte-Regierung umzubilden. Bei den jüngsten Kommunalwahlen waren die Grünen als Sieger hervorgegangen. In seiner neuen Regierung will Macron einen Schwerpunkt auf den "ökologischen Wiederaufbau" legen.