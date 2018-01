In der sogenannten #MeToo-Debatte um sexuelle Belästigungen und Übergriffe haben die französische Schauspielerin Catherine Deneuve und andere prominente Frauen eine "Freiheit, jemandem lästig zu werden" gefordert und vor einem "Klima einer totalitären Gesellschaft" gewarnt.

"Vergewaltigung ist ein Verbrechen. Aber beharrliches oder ungeschicktes Flirten ist kein Delikt und eine Galanterie auch keine chauvinistische Aggression", heißt es in einem von Deneuve und 100 weiteren Frauen unterzeichneten Gastbeitrag in der französischen Zeitung "Le Monde". "Als Frauen erkennen wir uns nicht in diesem Feminismus, der über die Anprangerung von Machtmissbrauch hinaus das Gesicht eines Hasses auf Männer und die Sexualität annimmt." Heute würden bereits Männer "zur Kündigung gezwungen, deren einziges Vergehen es ist, ein Knie berührt oder einen Kuss erhascht zu haben". Die "Freiheit, jemandem lästig zu werden" sei jedoch "für die sexuelle Freiheit unerlässlich".