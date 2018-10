Der Friedensnobelpreis geht in diesem Jahr an die jesidische UN-Sonderbotschafterin Nadia Murad und den kongolesischen Arzt Denis Mukwege. Das verkündete das fünfköpfige Komitee zur Vergabe des Friedensnobelpreises in Oslo.

Sie werden für ihren Einsatz gegen sexuelle Gewalt als Waffe in militärischen Konflikten ausgezeichnet. Die Jury hatte sich in diesem Jahr unter 331 Anwärtern entscheiden müssen - 216 Personen und 115 Organisationen waren für den Preis vorgeschlagen worden.

Nadia Murad spricht über jesidischen Völkermord

2015 floh Nadia Murad nach Deutschland. Bildrechte: dpa Die 1993 geborene Nadia Murad wurde 2014 vom IS aus ihrem Heimatdorf im Irak entführt und geriet in Gefangenschaft. Dort wurde sie versklavt, gefoltert und vergewaltigt. Nachdem sie über Mossul mithilfe einer muslimischen Familie flüchten konnte, gelangte sie 2015 nach Baden-Württemberg.



Bei einem Überfall auf ihr Dorf durch IS-Terroristen am 3. August 2014 verlor sie ihre Mutter und sechs Brüder. Früh sprach sie öffentlich über das Erlebte und engagierte sich bald auch Sonderbotschafterin der Vereinten Nationen für die Anerkennung des Völkermordes an den Jesiden.

Denis Mukwege hilft vergewaltigten Frauen im Kongo. Bildrechte: IMAGO/ Denis Mukwege widmet sich in seiner Heimat Kongo der Hilfe für Opfer sexueller Gewalt. Er habe wiederholt kritisiert, dass Massenvergewaltigungen in seiner Heimat zu oft straflos bleibe, sagte die Vorsitzende des Nobelpreis-Komitees Berit Reiss-Andersen am Freitag in Oslo.



Der 63-jährige Gynäkologe operiert im Ostkongo vergewaltigte Frauen. Die Demokratische Republik Kongo gilt als Vergewaltigungshochburg der Welt. Mukwege wurde bereits seit Jahren als Kandidat für den Friedensnobelpreis gehandelt.

Preise für Obama und die EU

Der Preis ist in diesem Jahr mit neun Millionen schwedischen Kronen (rund 860.000 Euro) dotiert. Er wird als einziger der fünf Nobelpreise nicht in Stockholm, sondern in Oslo vergeben. Dort findet die Verleihung am 10. Dezember, dem Todestag von Preisstifter Alfred Nobel (1833-1896), statt.