Und ist möglicherweise auch selbst in solche Pushbacks verwickelt, worauf Medienrecherchen hindeuten. Der Direktor von Frontex, der Franzose Fabrice Leggeri, hat die Anschuldigungen bereits vergangenen November im EU-Parlament zurückgewiesen: "In den sechs Fällen, von denen am 23. Oktober 2020 in verschiedenen Medien berichtet wurde, haben wir keinen Beweis gefunden, dass es eine aktive, direkte oder indirekte Beteiligung von Frontex-Mitarbeitern oder von durch Frontex entsandten Beamten an solchen Pushbacks gab." Leggeri bezieht sich dabei auf Berichte von "Spiegel", ARD und anderen Medien.