Die Zahl der Migranten auf der Westbalkan-Route ist im vergangenen Jahr erneut gestiegen. Die EU-Grenzschutzbehörde meldete, dass 2019 dort doppelt so viele Menschen gezählt wurden wie 2018. Frontex-Direktor Fabrice Leggeri sagte, der Migrationsdruck habe wieder zugenommen. Insgesamt verzeichnete Frontex fast 140.000 illegale Grenzüberquerungen an den EU-Außengrenzen, 14.000 davon auf der Westbalkan-Route. Die Route führt über Bosnien-Herzigowina nach Kroatien.

Leggeri erklärte, die gestiegene Zahl der Geflüchteten auf dieser Route rühre daher, dass mehr Menschen aus der Türkei in Griechenland ankämen. Sie würden versuchen, allein von Griechenland in ein anderes EU-Land zu kommen. Experten sprechen hier von Sekundärmigration. Laut EU-Recht sind Migranten aber verpflichtet, in dem EU-Staat zu bleiben, in den sie als erstes einreisen.