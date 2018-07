Die EU-Grenzschutzbehörde Frontex warnt vor einer neuen Hauptroute für Migranten nach Europa. Frontex-Chef Fabrice Leggeri sagte der "Welt am Sonntag": "Wenn Sie mich fragen, was meine größte Sorge derzeit ist: Dann sage ich Spanien." Allein im Juni seien auf der westlichen Mittelmeer-Route von Marokko nach Spanien rund 6.000 illegale Grenzübertritte gezählt worden. "Wenn die Zahlen dort so steigen wie zuletzt, wird sich dieser Weg zum wichtigsten entwickeln", sagte der Franzose der Zeitung.