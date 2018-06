Mit einer Feier im Moskauer Luschniki-Stadion beginnt heute die Fußball-Weltmeisterschaft. Anschließend bestreitet Gastgeber Russland das Eröffnungsspiel gegen die Mannschaft aus Saudi-Arabien.

Insgesamt bewerben sich in Russland Teams aus 32 Ländern um die Nachfolge der DFB-Elf, die vor vier Jahren in Brasilien den Titel gewonnen hat. Gespielt wird in zwölf Stadien, von Kaliningrad im Westen bis Jekaterinburg am Ural, von St. Petersburg am Finnischen Meerbusen bis Sotschi am Schwarzen Meer. Mehr als eine Million ausländische Fans werden erwartet. Das Finale findet am 15. Juli in Moskau statt.

Eröffnungsfeier mit Robbie Williams und Ronaldo

Robbie Williams (bei einem Konzert in Dresden, 2017) Bildrechte: MDR JUMP/Hagen Wolf Zur Eröffnungsfeier haben sich die russischen Gastgeber prominente Unterstützung geholt. Musikalischer Star der Veranstaltung ist der britische Popsänger Robbie Williams: "Ich habe viel in meiner Karriere gemacht", meinte der Sänger, eine Fußball-WM vor 80.000 Fans im Stadion und vielen Millionen in der ganzen Welt zu eröffnen, übersteige aber seine Träume.



Neben Williams wird auch die in Wien lebende russische Opernsängerin Aidia Garifullina auftreten. Außerdem dabei ist der frühere brasilianische Stürmerstar Ronaldo. Der mittlerweile 41-Jährige freut sich auf die Feier: "Das ist der Augenblick, in dem du begreifst, dass der große Moment, auf den du vier Jahre gewartet hast, endlich da ist."

Putin verspricht Begeisterung bei "reibungsloser WM"

Wladimir Purin bei seunem Auftritt bei der FIFA Bildrechte: IMAGO Russlands Präsident Wladimir Putin versprach eine reibungslose Weltmeisterschaft: "Sie werden überall erfahren, dass wir gastfreundliche Menschen sind. Die Menschen werden so begeistert sein, dass sie gerne zurückkommen" erklärte Putin am Vortag der Eröffnung.



Rund zehn Millionen Euro hat das Land in neue Stadien und in die Infrastruktur gesteckt. Die WM sei aber nicht nur Spektakel, sagte Putin, "sondern auch eine Gelegenheit, dass Länder sich besser verstehen und Banden knüpfen können".

Debatte um Besuch westlicher Politiker

Russlands Beziehungen vor allem zur westlichen Welt sind seit Jahren auf einem Tiefstand. Vorgeworfen wird dem Land vor allem die Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim, eine Einmischung in den Konflikt in der Ostukraine und auch die Beteiligung am Krieg in Syrien. Politiker aus Großbritannien und Island hatten bereits frühzeitig angekündigt, wegen des mutmaßlichen Giftanschlags auf den russischen Ex-Spion Skripal nicht zur WM zu reisen. Die meisten deutschen Spitzenpolitiker standen einem Besuch der Spiele zuletzt zögerlich oder gar ablehnend gegenüber.

Die Causa Seppelt

Auch abseits der Politik steht Russland in der Kritik. So hat der russische Sport seit Jahren ein Doping-Problem. Nach dem Skandal um manipulierte Proben bei den Olympischen Winterspielen von Sotschi musste der damalige Sportminister Mutko seinen Posten im WM-OK räumen.

Erst aus-, dann wieder eingeladen Bildrechte: dpa Nach den Enthüllungen um Doping im russischen Sport entwickelte sich dann eine Affäre um den deutschen Journalisten Hajo Seppelt. Dieser fährt nun doch nicht zur Weltmeisterschaft, um dort seinem Beuf nachzugehen. Der ARD-Dopingexperte wurde trotz gültiger Akkreditierung zunächst ausgeladen und erhielt erst nach Intervention der deutschen Politik wieder ein Visum, verbunden mit kaum verhohlenen Drohungen. So meinte der Chef des russischen Journalistenverbandes, Solowjow, man sollte Seppelt unter Schutz stellen, damit er nicht zufällig von Kennern seines "journalistischen Talents" verprügelt werde.

Aufgrund von Gefährdungsanalysen deutscher Sicherheitsbehörden und nach einem Gespräch mit Außenminister Heiko Maas hat die ARD nun beschlossen, Seppelt nicht zur WM zu schicken. Das Risiko werde als zu hoch eingeschätzt, wie die "Tagesthemen" einen Tag vor Beginn des Turniers berichteten.

Probleme mit Doping und Hooligans