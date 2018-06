G7-Gipfel in Kanada Schwierige Suche nach Kompromissen

Auf dem Gipfel der sieben großen Industrienationen in Kanada gibt es weiter große Differenzen zwischen US-Präsident Donald Trump und den G7-Partnern. Dennoch zeigte sich Trump – im Gegensatz zu Bundeskanzlerin Angela Merkel – optimistisch, dass es eine gemeinsame Abschlusserklärung geben wird. "Ich glaube, es wird eine gemeinsame Erklärung gebe", sagte Trump bei einem Treffen mit dem kanadischen Gastgeber Justin Trudeau.

Europäische G7-Partner gegen Rückkehr Russlands

US-Präsident Trump hatte am Freitag vor seinem Abflug nach Kanada überraschend vorgeschlagen, Russland beim nächsten Treffen wieder an den Verhandlungstisch zu holen. Das Land war 2014 nach der Annexion der Krim aus der G8 (Kombination aus G7 und Russland) ausgeschlossen worden. Weil der Status der Krim unverändert ist, war eine Rückkehr bisher kein Thema.



Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte bei einem Treffen mit Frankreich, Großbritannien und Italien kurz vor Beginn des Gipfels, man lehne Trumps Vorstoß abgelehnt. Man habe sich in diesem Kreis darauf geeinigt, dass Russland nur zurückkehren könne, wenn substanzielle Fortschritte im Ukraine-Konflikt erreicht würden. Zuvor hatte der neue italienische Regierungschef Guiseppe Conte noch getwittert, er unterstütze Trump in seiner Forderung nach einer Wiederaufnahme Russland.

Macron: "Die Dinge bewegen sich"

Doch es gibt auch Anzeichen für eine leichte Entspannung im Handelsstreit mit den USA. So zeigte sich Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zuversichtlich, dass es bei den Verhandlungen mit den USA Fortschritte geben werde. Macron sagte, die Dinge bewegten sich. Eine erste Diskussion habe dabei geholfen, mögliche Missverständnisse aufzuheben. Auch US-Präsident Trump sagte, es werde sich etwas tun. Macron sei in dieser Hinsicht eine große Hilfe. Macron hatte im April drei Tage lang Trump in den Washington besucht, beide Staatsmänner gaben sich damals sehr harmonisch.



Im Vorfeld des G7-Treffens im kanadischen La Malbaie hatte Trump aber dem Gastgeberland Kanada und der EU erneut vorgeworfen, mit hohen Zöllen und Handelsbarrieren amerikanische Bauern, Arbeiter und Firmen unfair zu behandeln. Falls sich daran nichts ändere, würden die USA mit härteren Maßnahmen nachlegen, twitterte Trump. Er plant den Gipfel noch vor dem Ende am Samstag zu verlassen.

Soziales wird zum Randthema