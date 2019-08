Mit dem Geld solle den betroffenen Staaten im Amazonasbecken "so schnell wie möglich" geholfen werden, sagte der französische Präsident Emmanuel Macron bei einem gemeinsamen Auftritt mit dem chilenischen Präsidenten Sebastian Pinera. Vor allem Löschflugzeuge sollen mit dem Geld finanziert werden.



Bereits am Sonntag hatten die G7-Chefs beim Gipfeltreffen der wichtigsten Industriestaaten finanzielle und technische Hilfe in Aussicht gestellt. Zudem soll bei der UN-Vollversammlung Ende September über die Wiederaufforstung des Regenwaldes beraten werden. Dafür sei allerdings die Zustimmung aus Rio nötig. Kolumbien hatte bereits angekündigt den Vereinten Nationen einen regionalen Pakt für den Schutz des Regenwaldes vorzuschlagen