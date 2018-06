US-Präsident Trump (r) und der russische Präsident Putin beim G20-Gipfel in Hamburg im Juli 2017.

US-Präsident Trump (r) und der russische Präsident Putin beim G20-Gipfel in Hamburg im Juli 2017. Bildrechte: dpa

G7-Gipfel in Kanada Trump für Wiederaufnahme Russlands

US-Präsident Trump will Russland in den Kreis der großen Industrienationen zurückholen. Vor Beginn des G7-Gipfels im kanadischen La Malbaie sagte er, Russland gehöre an den Verhandlungstisch. Damit macht Trump ein völlig neues Thema auf - ihm droht beim Treffen schon genug Ärger wegen der US-Schutzzölle.