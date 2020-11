Außerdem wurde der Klimawandel zu den drängendsten Herausforderungen erklärt. In dieser Frage scherte US-Präsident Trump aus. In einer Video-Botschaft erklärte er, das Pariser Klimaschutzabkommen sei unfair und habe das Ziel, die amerikanische Wirtschaft zu töten. Zugleich erklärte Trump, seine Regierung habe auch ohne das Abkommen viel getan, um die Umwelt zu schützen. Merkel kommentierte das in einer anschließenden Pressekonferenz mit den Worten: "Man muss aber von unserer Warte aus schon sagen, dass wir das anders sehen."

Der Gipfel war in diesem Jahr von Saudi-Arabien ausgerichtet worden. Aufgrund der Corona-Pandemie fand er nicht in Riad, sondern als Videokonferenz statt. Der nächste G20-Gipfel ist im Oktober 2021 in Italien geplant. Regierungschef Giuseppe Conte sagte, er freue sich, die anderen Staaten für den 30. Und 31. Oktober einzuladen. Ein Ziel der italienischen G20-Präsidentschaft solle der weltweite Wiederaufbau nach der Corona-Pandemie sein. Italien wolle die drei Elemente Mensch, Planet und Wohlstand als G20-Ausrichter in den Mittelpunkt stellen.