Sergej Lawrow Aus Russland reist wie schon im letzten Jahr der Außenminister Sergej Lawrow an. Lawrow gilt mit seinen 45 Jahren Erfahrung in der Diplomatie als der "Mann fürs Feine" von Kreml-Chef Wladimir Putin. Für Lawrow wird es vor allem um den Syrien-Konflikt gehen, in dem Russland Präsident Baschar al-Assad unterstützt. Außerdem steht ein Treffen zur Ukraine-Krise auf dem Programm, an dem Vertreter von Deutschland, Frankreich, der Ukraine und Russland teilnehmen.

Bildrechte: dpa