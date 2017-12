Beziehungen zu Türkei und Ukraine Gabriel sieht Brexit-Vertrag als Modell

Allerdings verwies er darauf, dass es in der Türkei inzwischen den Willen gebe, das Verhältnis zur Türkei zu verbessern. Diesen gebe es auch in Deutschland. Es sei ein gutes Zeichen, dass zuletzt mehrere in der Türkei inhaftierte Deutsche freigekommen seien. Die große Sorge um den "Welt"-Korrespondenten Deniz Yücel aber bleibe.

Yücel lebt seit inzwischen seit Ende Februar in türkischer Haft. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Volksverhetzung und Terrorpropaganda vor. Kurz vor Weihnachten war der deutsche Pilger David Britsch nach fast neun Monaten in türkischer Haft freigelassen worden und zu seiner Familie in Schwerin zurückgekehrt. Wenige Tage zuvor kam bereits die deutsche Journalistin Mesale Tolu nach siebenmonatiger Haft frei. Ihr wurde die Mitgliedschaft in einer Terrororganisation vorgeworfen. Sie darf die Türkei weiter nicht verlassen.