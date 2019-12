Die Einigung fällt mitten in den Konflikt um die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2. Die USA hatten Sanktionen gegen den Bau verhängt und diesen damit vorläufig gestoppt. Mit Nord Stream 2 sowie der bereits vor Jahren in Betrieb genommenen Parallel-Pipeline Nord Stream 1 wird die Ukraine beim Gastransport übergangen. Unklar blieb am Samstag zunächst, inwieweit der Baustopp von Nord Stream 2 Auswirkungen auf die Gesamtmenge des transportierten Gases nach Europa haben wird.