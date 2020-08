Nach Einschätzung der Vereinten Nationen benötigt der Libanon nach der Explosionskatastrophe in Beirut fast 100 Millionen Euro Hilfe. Das geht es aus einem Dokument hervor, das der Elyseépalast nach einer von Frankreich organisierten internationalen Geberkonferenz übermittelte. Mit dem Geld soll der Libanon bei der medizinischen Versorgung, Nahrungsmitteln und Unterkünften für die Bevölkerung unterstützt werden.

EU und Deutschland erhöhen Soforthilfe

Sagte weiteres Geld aus Deutschland zu: Heiko Maas Bildrechte: dpa Wie viel Geld bei der Videoschalte zugesagt wurde, blieb zunächst offen. Wie aus Kreisen des Amts von Präsident Emmanuel Macron verlautete, könnte eine Zahl noch am Abend mitgeteilt werden. Die EU erhöhte ihre Hilfe über die bereits zugesagten 33 Millionen Euro auf insgesamt 63 Millionen Euro. Bundesaußenminister Heiko Maas kündigte weitere zehn Millionen und damit 20 Millionen Euro Soforthilfe Deutschlands für den Libanon an. "Die Menschen in Beirut brauchen unsere Hilfe und sie brauchen Anlass zur Hoffnung."

IWF will Reformen für Unterstützung

Hilfsgüter des DRK für den Libanon Bildrechte: dpa Auch der Internationale Währungsfonds will dem Libanon mit einem Rettungspaket helfen, verlangt dafür aber eine politische Einigung auf umfassende Reformen in dem Land. IWF-Chefin Kristalina Georgiewa sagte auf der Videoschalte von Gebernationen, man könnte Milliarden mobilisieren. Nötig seien aber eine Sanierung der öffentlichen Finanzen und eine Stabilisierung des Bankensystems, befristete Regelungen, um Kapitalabflüsse zu stoppen sowie eine Sanierung defizitärer staatlicher Unternehmen und mehr Hilfen für Arme.

Macron: Libanons Behörden müssen reagieren

Auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte als Organisator der Konferenz gewarnt, im Libanon dürften Gewalt und Chaos nicht die Oberhand gewinnen. Die libanesischen Behörden müssten auf "die Sehnsüchte reagieren, die das libanesische Volk derzeit legitimerweise in den Straßen von Beirut zum Ausdruck bringt". Die Geberländer forderte er auf, "schnell und effektiv" zu handeln und ihre Hilfe vor Ort so zu koordinieren, "dass sie für die libanesische Bevölkerung so effizient wie möglich ist".

Proteste nach Explosionskatastrophe