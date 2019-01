In Paris ist am Montag an den islamistischen Terroranschlag gegen das Pariser Satiremagazin "Charlie Hebdo" vor vier Jahren gedacht worden. Der französische Staatschef Emmanuel Macron schrieb auf Twitter, diejenigen, die den Anschlag mit ihrem Leben bezahlt haben, würden nicht vergessen.



Angehörige und Freunde der Opfer sowie Regierungsvertreter und die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo versammelten sich am Montag vor den früheren Redaktionsräumen von "Charlie Hebdo", um der Anschlagsopfer zu gedenken. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, daneben die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo sowie andere Regierungsvertreter gedenken mit Angehörigen der Opfer des Anschlags. Bildrechte: dpa

Beginn einer Terrorserie

Vier Opfer des Anschlags auf Charlie Hebdo. Bildrechte: imago/Winfried Rothermel Bei dem Anschlag waren am Vormittag des 7. Januar 2015 zwölf Menschen getötet worden, darunter der Herausgeber und Chefredakteur Stéphane "Charb" Charbonnier und der berühmte Comiczeichner Georges Wolinski. Im Anschluss töteten die Attentäter vier jüdische Geiseln in einem Supermarkt. Die drei islamistischen Täter wurden nach einer Verfolgungsjagd von der Polizei erschossen. Die Angriffe leiteten eine beispiellose Terrorserie in Frankreich ein, bei der insgesamt rund 250 Menschen starben.

Ermittlungen gegen Unterstützer

Die Staatsanwaltschaft hatte erst im vergangenen Monat einen Strafprozess gegen mutmaßliche Unterstützer der Attentäter beantragt. Demnach sollen 14 Verdächtige vor ein Geschworenengericht gestellt werden. Der Prozess könnte nach Informationen der Tageszeitung "Le Figaro" im kommenden Jahr beginnen.

Provokantes Satiremagazin

Seite mit Mohammed-Karikaturen aus der Satire-Zeitschrift Bildrechte: IMAGO Die 1970 gegründete Zeitschrift "Charlie Hebdo" attackierte in der Vergangenheit Mächtige aus Politik und Wirtschaft genauso wie Sekten, Rechtsextreme und religiöse Fanatiker. Auch hatte das Satireblatt mehrfach mit provokanten Mohammed-Karikaturen für Schlagzeilen gesorgt. Nach einer solchen Veröffentlichung mussten 2012 französische Einrichtungen in einigen Ländern aus Sicherheitsgründen zeitweise geschlossen werden. Das Gebäude war zum Zeitpunkt des Anschlags von Sicherheitskräften gesichert worden. Ein Teil der Redakteure hatte sogar unter Polizeischutz gestanden. Der Anschlag konnte damit nicht verhindert werden.

Solidaritätsbekundungen und Proteste