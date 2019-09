Russland und die Ukraine haben wie angekündigt Gefangene ausgetauscht. Wie die russische Nachrichtenagentur Interfax meldet, hat ein Flugzeug mit ukrainischen Gefangenen am Vormittag den Moskauer Flughafen Wnukowo verlassen. Das ukrainische Fernsehen berichtet, dass nahezu zur gleichen Zeit in Kiew eine Maschine mit russischen Gefangenen gestartet ist.

Medienberichten zufolge hat jede Seite 35 Gefangene freigelassen. So sollen alle 24 ukrainischen Seeleute auf dem Weg in die Heimat sein, die im November von Russland vor der Krim gefangen genommen worden waren. Aus ukrainischen Regierungskreisen heißt es, dass auch der Regisseur Oleg Senzow freigelassen wurde. Er saß fünf Jahre in russischer Haft. Senzow war wegen "terroristischer Angriffe" zu 20 Jahren Haft verurteilt worden.