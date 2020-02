Die US-Geheimdienste gehen offenbar davon aus, dass sich Russland erneut in den US-Wahlkampf einmischen will. Wie mehrere Zeitungen und TV-Sender in den USA übereinstimmend berichten, hätten ranghohe Geheimdienstmitarbeiter Abgeordnete des Repräsentantenhauses darüber informiert.