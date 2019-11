Wegen der Krawalle untersagte die Polizei eine für den Nachmittag angekündigte Demonstration der Gelbwesten. Bis zum frühen Abend wurden in Paris nach Angaben des Polizeipräfekten 113 Menschen festgenommen. Auch in anderen Städten des Landes kam es zu Demonstrationen und Blockaden. Landesweit hatte die Bewegung für dieses Wochenende 270 Blockade-Aktionen an Kreisverkehren und auf Straßen angekündigt. Die Gelbwesten hatten zuletzt stark an Zulauf verloren, hofften zum Jahrestag aber wieder auf mehr Teilnehmer. Bildrechte: dpa

Bewegung hat stark an Kraft verloren

Insgesamt beteiligten sich aber weitaus weniger Menschen an den Gelbwesten-Protesten als noch vor einem Jahr. Nach offiziellen Angaben des Innenministeriums gingen in ganz Frankreich 28.000 Menschen auf die Straße, davon 4.700 in Paris. Am 17. November 2018 waren nach offiziellen Angaben mehr als 280.000 Demonstranten in gelben Warnwesten auf die Straßen geströmt, um gegen hohe Kraftstoffpreise und soziale Ungleichheit vorzugehen. Später forderten sie den Rücktritt der Regierung.