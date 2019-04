Mehrere Tausend "Gelbwesten" haben am Samstag in Frankreich erneut gegen die Politik der Regierung demonstriert. Insgesamt beteiligten sich nach Angaben des Innenministeriums rund 7.500 Menschen an den Protesten. In Paris nahmen demnach 1.300 Menschen an den Kundgebungen teil. In Montpellier gingen rund 1.800 Menschen auf die Straße.